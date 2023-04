Le FC Nantes a frappé fort mercredi soir face à l'Olympique Lyonnais en demi-finale de la Coupe de France avec un succès 1 but à 0 suite à un véritable bijou de Ludovic Blas. Grâce à ce court, mais précieux succès, Nantes s'est qualifié pour sa deuxième finale de Coupe de France consécutive. Les Canaris iront défendre leur titre au Stade de France le samedi 29 avril. Cela sera soit face au FC Annecy, soit face à Toulouse, les deux équipes s'affrontant ce jeudi soir. Mais alors que tout Nantes, que ce soit les joueurs, le coach Antoine Kombouaré ou les supporters ont fêté cette qualification avec euphorie, Waldemar Kita, le président de Nantes, ne s'est pas enflammé et a calmé le jeu.

"Faire abstraction d'une certaine stupidité"

Devant les médias, le président du FCN a tenu à rappeler l'importance de la Ligue 1. Nantes n'est que 14e et compte que quatre points d'avance sur la zone de relégation. Le président des Canaris s'est donc peu emballé après cette qualification. "Il y a une fatigue, parce qu’on se concentre beaucoup sur le championnat. C’est une finale, c'est vrai, et une finale ça se gagne. Et en même temps c’est vrai qu’en championnat, on est un peu juste. Il faut dire les choses comme elles le sont", a balancé le dirigeant nantais.

Un discours qui contrastait avec celui de Kombouaré, qui avait déclaré plus tôt : "Des émotions de dingue parce que tu as une équipe de dingues, de grands malades, et de grands champions surtout, a lancé Kombouaré à l’issue du match. Parce que c’est une qualification amplement méritée, on a fait un énorme match. C’est la récompense de leur travail, de leur investissement. Et puis surtout, ce formidable public qui te pousse. Tu ne peux pas les décevoir. Tu ne peux pas passer à côté de ton match, impossible. Il y a une espèce d’alchimie, de symbiose entre les supporters et les joueurs qui s’arrachent comme des grands malades." Nantes va donc devoir déjà repenser à la Ligue 1 avec un match dès dimanche contre Monaco.