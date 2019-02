Éliminé de la Coupe de France par le PSG mercredi soir (0-3), Villefranche a tout de même réussi l'exploit d'emmener le club de la capitale en prolongation. Alain Pochat était forcément un peu fier après la rencontre disputée à Lyon. "Si on nous avait dit avant le début de la saison qu'on ferait 23 000 spectateurs au stade de l'OL en Coupe de France, on n'y aurait pas vraiment cru, a souri l'entraîneur du club de National. C'était une belle fête, une belle image."

Et Pochat de revenir sur le scénario de la rencontre: "Les joueurs ont adhéré à ce qu'on cherchait à mettre en place sur le terrain. Ça s'est retranscrit pendant presque 105 minutes avant qu'ils (les Parisiens, ndlr) ne marquent le premier but. Sur le banc, ils ont deux Ferrari qui font la différence aussi. Ça aurait été le casse du siècle (...) mais on n'a pas à rougir. Tout le monde est content, le club, la ville, ça a fait une grosse pub. C'est le but de la Coupe de France et forcément avec le PSG, ça multiplie les médias."