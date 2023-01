Avant l'affrontement entre le LOSC et l'ESTAC à 20h45, nous connaissons 31 qualifiés sur 32 pour les 16èmes de finale de la Coupe de France. Si l'OGC Nice et l'AS Monaco ont été surpris par des clubs de divisions inférieures, l'OM, l'OL, le PSG ou encore le Stade Rennais et le Racing Club de Lens se sont qualifiés. Dès 20h, le tirage au sort des 16èmes de finale avait lieu sur les antennes de beIN SPORTS. Retrouvez l'intégralité des matchs qui se dérouleront les 21 et 22 janvier prochains.

Le tirage complet :

Plabennec-Grenoble

Paris FC-FC Chamalières

Chamois Niortais-AJ Auxerre

LOSC ou Troyes-Pau FC

Chambery-Olympique Lyonnais

Olympique Strasbourg-SCO Angers

ES Thaon Football-FC Nantes

SC Bastia-FC Lorient

Le Puy Football-Vierzon FC

Reims Saint Anne ou Wasquehal ou Pays de Cassel-PSG

Stade Brestois-RC Lens

Les Herbiers-Stade de Reims

FC Annecy-ASM Belfort

Olympique de Marseille-Stade Rennais

Toulouse FC-AC Ajaccio

Pays de Grasse-Rodez Aveyron