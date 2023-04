Toulouse : Comolli s'engage à ce que le club dispute la Ligue Europa la saison prochaine

Damien Comolli a tenu à rassurer les supporters du Toulouse FC. Vainqueurs de la Coupe de France, les Violets sont automatiquement qualifiés pour la Ligue Europa la saison prochaine. Seulement, deux clubs ayant le même propriétaire ne peuvent pas évoluer ensemble en coupe d'Europe, et Toulouse possède le même actionnaire que l'AC Milan, RedBird.

"Je m'engage personnellement sur le fait qu'on jouera en Europe la saison prochaine"

"Nous avons soumis notre demande de club UEFA hier soir (vendredi) auprès de la FFF, comme le veut le règlement, qui va nous donner la licence UEFA. On a fourni tous les documents et dans toutes les discussions qu'on a eues avec la fédé, que ça soit sur un plan capitalistique, financier, au niveau des infrastructures, des diplômes d'entraîneurs, de centre de formation, c'était très positif. Je m'engage personnellement sur le fait qu'on jouera en Europe la saison prochaine", annonce fièrement Damien Comolli. Une non-participation à la C3 l'année prochaine n'est donc pas une option pour le président du Téfécé, qui a déjà tout prévu. "Si je vous dis qu'on a déjà tout préparé pour la Coupe d'Europe vous allez me prendre pour un fou ? On a regardé combien ça allait nous rapporter, pas grand-chose en fait, mais il vaut mieux ça qu'un coup de pied aux fesses. On a regardé combien de joueurs supplémentaires on doit prendre, les postes à renforcer, en regardant la data, les probabilités de blessures en jouant jeudi et dimanche selon les postes... Si on regarde au nombre de matchs, on tombe à 42 matchs environ, soit pas beaucoup plus que ce qu'on a joué cette année. Mais on a déjà tout prévu", anticipe Comolli.