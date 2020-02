Terrier titulaire, Mandanda ménagé : les compos du choc OL-OM / Coupe de France

C’est incontestablement LE choc de ces quarts de finale de la Coupe de France. Dans des dynamiques diamétralement opposées, l’OL et l’OM s’affrontent pour une place dans le dernier carré. Si les Gones ne sont pas au mieux, les Phocéens doivent faire face à plusieurs absences, comme celles de Duje Caleta-Car, Jordan Amavi et Daro Benedetto. Mais André Villas-Boas a surtout décidé de ménager Steve Mandanda, touché au quadriceps face à Saint-Etienne (0-2) mercredi dernier. Ainsi, Yohann Pelé sera titulaire dans le but marseillais, alors que Maime Lopez, Valère Germain et Dimitri Payet formeront le trio d’attaque.

Cornet plutôt que Marçal

Du côté des hommes de Rudi Garcia, il y a plus de choix. Maxwel Cornet a été préféré à Fernando Marçal pour démarrer au poste de latéral gauche, tandis que Bertrand Traoré, pressenti titulaire, va finalement s’assoir sur le banc au profit de Martin Terrier, qui accompagnera Moussa Dembélé et Karl Toko-Ekambi sur le front de l’attaque.

La composition de l’OL : Lopes - Tete, Andersen, Denayer (cap.), Cornet - Caqueret, Tousart, Aouar - Toko Ekambi, M. Dembélé, Terrier.

La composition de l’OM : Pelé - Sarr, Kamara, Alvaro, Sakai - Rongier, Strootman, Sanson - Lopez, Germain, Payet (cap.).

