Rybolovlev, président russe de Monaco sous le feu des projecteurs

Actionnaire principal et président de l'ASM, Dmitri Rybolovlev est officiellement résident en Principauté depuis plus de dix ans. Mais ce propriétaire de deux jets privés sillonne le monde, pour ses affaires comme pour son plaisir. Sa dernière sortie publique remonte au 23 février à Antigua, dans les Caraïbes, où son bateau, le monocoque ClubSwan 125 Skorpios, a remporté la RORC Caribbean 600 dans sa catégorie. Rybolovlev était à bord, loin du football, loin de la Russie.

Cela fait d'ailleurs longtemps que le milliardaire n'y est pas retourné. "Depuis quelques années", indique-t-on dans son entourage. Avec certitude, au moins depuis le début de la pandémie de Covid. Il a officiellement quitté la Russie en 2010 après avoir été contraint de vendre à des proches de Vladimir Poutine ses parts d'Uralkali, géant mondial de la potasse, dont il était actionnaire majoritaire.

Tableaux, île et chalet

Rybolovlev vit loin de la Russie et son ex-femme et ses enfants s'étaient déjà installés en Suisse au milieu des années 1990. Ses parents vivent également aujourd'hui en Europe. Le milliardaire a fait de Monaco sa base. Rigmora Holdings Limited, la structure qui gère ses intérêts, a été enregistrée en août 2011 à Chypre, mais une grande partie de ses bureaux sont en Principauté. Le reste est en Suisse, à Chypre et en Grèce. Depuis 2010, ce collectionneur de tableaux de maîtres, propriétaire d'un chalet à Gstaad, de l'île grecque de Scorpio et de biens immobiliers luxueux aux Etats-Unis, a toujours cherché à s'éloigner des hauts dirigeants russes.

Ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas été inquiété ou que son patrimoine, estimé à plus de six milliards d'euros, n'intrigue pas. Ainsi, son nom figure sur le "Putin Accountability Act", un projet de loi du Congrès américain recensant des ressortissants russes dont les avoirs sont susceptibles d'être gelés. Dans le cadre d'un conflit avec un marchand d'art suisse, Yves Bouvier, qui lui aurait revendu des tableaux avec une marge exorbitante, le milliardaire a également des ennuis avec la justice monégasque, qui l'a inculpé pour "corruption active", "trafic d'influence" et "prise illégale d'intérêts". Il lui est reproché d'avoir abusé de ses bonnes relations avec des responsables de la Principauté.

Rybolovlev, qui a longtemps espéré obtenir la nationalité monégasque, se contente donc d'un passeport chypriote. Mais alors que les sanctions pleuvent sur le sport russe, le club monégasque, où évolue le milieu de terrain Alexander Golovine, un des piliers de la sélection russe, ne devrait pas être visé.

La loge du Prince

Contactée par l’AFP, la Ligue de football professionnel (LFP) a ainsi déclaré qu'aucune mesure de sanction individuelle n'était prévue à l'encontre des joueurs russes ou bélarusses évoluant en L1 ou L2, ni à l’encontre de l'AS Monaco, tout en expliquant qu'elle s'alignerait sur les éventuelles décisions prises par les fédérations nationales. "Il n'y a aucun problème à se déplacer et jouer à Monaco. Autant on doit apporter notre soutien aux Ukrainiens et particulièrement aux joueurs et entraîneurs de football, autant on ne peut pas en vouloir à toute personne de nationalité russe", a de son côté déclaré lundi Christophe Galtier, l'entraîneur du club de Nice.

En plus de Rybolovlev, un autre homme d'affaires russe est impliqué dans le sport monégasque. Il s'agit d'Alexej Fedoricsev, patron de Fedcom et nouveau président du club de basket-ball de la Principauté, engagé en Euroligue. Il dispose également de la nationalité hongroise. Ex-sponsor du club de football, il avait tenté fin 2002 d'en devenir l'actionnaire N.1 et de prendre la succession de Jean-Louis Campora, avec l'aval de celui-ci. Malgré la détresse financière du club, le Prince Rainier avait posé son veto, préférant alors une solution monégasque.

Rybolovlev et Fedoricsev ne sont pas visés par les sanctions de l'Union Européenne. D'ailleurs, le Prince Albert était présent, avec ses enfants, à la dernière victoire de Monaco contre Fenerbahçe en basket-ball. Fedoricsev était à leurs côtés, tout comme l'Ukrainien Sergeï Dyadechko, vice-président du club. Le Prince était aussi dimanche à Louis-II lors de la défaite de l'ASM contre Reims. En début de match, dans sa loge, étaient présents Oleg Petrov, le vice-président russe du club, ainsi que la fille de Rybolovlev, Ekatarina Rybolovleva, et son mari, l'Uruguayen Juan Sartori, tous trois membres du conseil d'administration du club.

