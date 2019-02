Quelque peu distancé en Ligue 1 dans la course pour l’Europe, le Stade Rennais vibrera au rythme de deux autres compétitions ces prochaines semaines. En plus d’un 8e de finale de Ligue Europa contre Arsenal, avec un match aller tant attendu jeudi prochain au Roazhon Park, les hommes de Julien Stéphan disputeront également une demi-finale de Coupe de France (début avril). Ils ont en effet écarté Orléans (2-0), mercredi soir, devant leur public.

Le déplacement à Nîmes, initialement programmé samedi, étant reporté, les Bretons en ont profité pour préparer leur confrontation contre les Gunners en évoluant avec leur équipe type, avec notamment un Ismaïla Sarr intenable sur la droite. Les locaux ont néanmoins eu des difficultés à se procurer de véritables opportunités face au 8e de Ligue 2. "Ils sont bien regroupés, ils arrivent bien à défendre dans leur surface", regrettait Benjamin André à la mi-temps, sur Eurosport.

Ainsi, un but du bras de Damien Da Silva a été refusé (23e), puis un penalty accordé à Clément Grenier a rapidement été annulé (40e). Le SRFC a finalement trouvé la faille à l'heure de jeu, avec un coup franc direct de Benjamin Bourigeaud qui a échappé au malheureux Thomas Renault (65e). Dans la foulée, servi par un Hatem Ben Arfa incisif, Mbaye Niang a mis son équipe à l’abri (71e). Le peuple rouge et noir a applaudi cette victoire méritée et rêve d'un autre succès la semaine prochaine...