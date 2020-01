PSG : Sarabia peut-il être plus qu'un remplaçant ?

Derrière les "quatre fantastiques", le meilleur buteur parisien, c’est lui. Auteur de 8 réalisations toutes compétions confondues (2 en Ligue 1 et en Ligue des champions, 3 en Coupe de France et un en Coupe de la Ligue), dont le dernier but d’un inespéré match nul à Santiago-Bernabeu (2-2), Pablo Sarabia, qui a notamment profité des blessures de Neymar et Mbappé pour engranger du temps de jeu, présente des statistiques particulièrement intéressantes, lui qui compte également trois passes décisives. "Il a une dernière touche exceptionnelle dans la surface et il est très fort pour marquer des buts en une touche", apprécie Thomas Tuchel.

Un Super sub pour Paris



L’ancien entraîneur de Dortmund s’est montré dithyrambique à son endroit mardi en conférence de presse, à la veille d’un huitième de finale de Coupe de France à Pau, où l’Espagnol, unique buteur à Lorient au tour précédent, devrait à nouveau débuter. Hormis lors de la réception de Saint-Etienne, en quarts de finale de la Coupe de la Ligue, Sarabia a d’ailleurs disputé l’intégralité des quatre autres matchs du PSG dans les coupes nationales depuis le début de saison. Mais il a commencé les cinq dernières rencontres de championnat sur le banc. Sans jamais rechigner. Ce que n’a pas manqué de souligner le technicien allemand, qui a notamment insisté sur "sa mentalité. C'est un gars très fiable et très humble. Et il est super professionnel", se réjouit Tuchel à propos d’un joueur qui a découvert la sélection espagnole grâce à ses performances parisiennes.

"Le PSG sait qu'il peut compter sur lui"





"Ses courses intensives nous apportent beaucoup d'intensité sur le terrain. Que ce soit avec ou face au ballon, mais aussi sans. Si Neymar ou Di Maria tournent, il est toujours là pour faire des courses agressives dans les espaces, dans le dos de la défense." Ces qualités de l’ex-Sévillan, louées par son entraîneur, peuvent-elles lui permettre de se rendre indispensable, notamment lors des matchs qui comptent ? Son entourage, interrogé par Le Parisien, confie que, pour l’instant, la situation du milieu offensif formé au Real Madrid n’est pas parfaite, mais qu'il se tiendra toujours prêt : "Pour que l'année soit idéale, il faudrait être titulaire en finale de Ligue des champions. Si elle avait lieu demain, je ne pense pas que ce soit le cas. Mais une chose est sûre, le PSG sait qu'il peut compter sur lui. Alors on ne sait jamais…"