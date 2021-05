PSG : Neymar et Kimpembe ne joueront pas la finale !

Le PSG devra faire sans Neymar et Presnel Kimpembe ce soir en finale de Coupe de France ! Selon les informations du Parisien et de RMC, le club de la Capitale a été débouté par le CNOSF pour ses deux joueurs cadres. Paris avait déposé une réclamation pour Neymar (suspendu pour accumulation de cartons) et Kimpembe (suspendu trois matchs pour carton rouge) dans l'espoir que cet appel soit suspensif et que les suspensions soient donc décalées. La tentative a donc échoué et le club parisien jouera sans sa star brésilienne, ni son international français. Un troisième coup dur après notamment la blessure au genou contractée par Marco Verratti.

Une décision qui ne devrait pas plaire au champion de France titre. Ce dernier s'est senti notamment biaisé puisque la Commission de la FFF s'était réunie exceptionnelle en avance afin d'acter la suspension automatique de Neymar pour la finale de la Coupe de France prévue ce mercredi soir contre Monaco. Le cas Presnel Kimpembe a également fait réagir Leonardo, le directeur sportif parisien, qui a notamment estimé que la sanction (trois matchs) est sévère. Pour rappel, l'international tricolore s'était rendu coupable d'un très gros tacle en fin de match sur le Rennais, Jérémy Doku.