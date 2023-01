PSG : Marco Verratti forfait en Coupe de France

Lundi soir, le Paris Saint-Germain va affronter l'US Pays de Cassel en 16e de finale de la Coupe de France du côté du stade Bollaert. Les joueurs de Christophe Galtier doivent absolument s'imposer face au pensionnaire de Régional 1, alors que les tribunes devraient être fortement garnies. Mais tandis que cette rencontre va être intéressante à suivre, avec un petit poucet prêt à tout pour réaliser l'exploit, un point médical a été fait ces dernières heures et trois forfaits ont été actés pour ce match lundi soir. Ainsi, Galtier ne va pas pouvoir compter sur Marco Verratti, Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele.

Retour prochain pour l'Italien

Pour ce 16e de finale, Marco Verratti ne sera toujours pas disponible, lui qui est toujours blessé depuis le 10 janvier après avoir ressenti une douleur au quadriceps droit à l’entraînement. Presnel Kimpembe, de son côté, ne sait toujours pas quand il reviendra aux affaires et le défenseur international français va encore être en tribunes pour cette rencontre. Enfin, toujours dans le secteur défensif, Nordi Mukiele ne sera pas de la partie non plus. Le latéral est absent pour plusieurs semaines. Pour le reste, Christophe Galtier va pouvoir compter sur son trio de stars devant avec Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar bien présents.

"Le point médical de ce samedi 21 janvier concerne Marco Verratti, Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele. Presnel Kimpembe poursuit son travail individuel sur le terrain. Marco Verratti reprendra l’entraînement collectif la semaine prochaine. Touché aux ischios jambiers droits, Nordi Mukiele restera en soin ces prochaines semaines", peut-on lire dans le point médical du club.