PSG : la Coupe de France, le mercato, Kimpembe... La conférence de presse de Galtier

Lundi soir, à partir de 20h45, le Paris Saint-Germain affrontera l'US Pays de Cassel en 16e de finale de la Coupe de France. Du côté du stade Bollaert, les Parisiens vont affronter les pensionnaires de Régional 1 et ils devront faire attention à éviter une terrible sortie de route. Un exploit est totalement possible et Christophe Galtier, le coach des Parisiens, le sait très bien. C'est pourquoi ce samedi, en conférence de presse, il a assuré qu'il alignera la meilleure équipe possible lundi soir. Le coach français s'est confié sur cette rencontre, mais a aussi parlé du mercato, de Presnel Kimpembe ou encore de Nuno Mendes. Découvrez l'essentiel de sa conférence de presse ci-dessous.

L'équipe alignée lundi soir

"La meilleure équipe possible sera alignée lundi en Coupe de France. Les matchs sont espacés, puisque je veux retrouver des automatismes, il n'y a aucune raison et ça serait même stupide de ne pas le faire. Cela sera très proche de l'équipe qui joue en championnat, après il y a 5 changements."

Le Mercato et l'arrivée d'un renfort

"Je disais avant que le Mercato il y aurait des arrivées seulement s'il y avait des départs. Pablo Sarabia est parti pour les raisons qu'on connaît. Le club et Luis Campos travaillent pour avoir une option offensive supplémentaire. Concernant Milan Škriniar, j'ai vu l'information qui est sortie mais je ne peux pas vous dire s'il viendra cet hiver ou l'été prochain, je ne peux pas vous le dire. La direction sportive travaille. J'ai beaucoup de choses à travailler avec mes joueurs, je dois être concentré sur ce qu'on doit corriger et améliorer."

Un sentiment d'urgence actuellement pour le PSG ?

"Keylor Navas jouera lundi et il enchaînera, j'espère, beaucoup de matchs en Coupe de France. Quand on est le PSG, il y a urgence. On n'est pas comme la saison dernière où il y avait beaucoup d'écart entre le PSG et ses concurrents, où il y avait la possibilité de cramer des jokers. Les autres derrière tournent très vite. On doit retrouver notre jeu, notre animation offensive, notre rythme et notre intensité. On doit retrouver tout ça très rapidement."

Sur Kimpembe

"Cela ne me va pas du tout. On espère l'avoir sur les prochaines semaines, qu'il réintègre les séance dans 8 à 10 jours. Il est très investi, très sérieux, on verra son ressenti. Son absence est préjudiciable, on connaît son importance, son niveau dans le jeu, sa capacité à être un leader de défense. On va voir dans les jours à venir, après on verra son état de forme. Je ne peux pas me satisfaire sur la situation d'un point de vue défensif à l'heure actuelle."

Sur Nuno Mendes

"On connaît l'importance de Nuno Mendes, il a eu une longue absence à cause d'une blessure lors de la Coupe du monde. On a été obligé de faire attention, ça a mis du temps. Juan Bernat se trouvant seul au poste, il fallait gérer sa charge de travail. Ce sont deux joueurs différents. Nuno est très intense et vertical, Juan aime les petits espaces. On est à la recherche d'intensité et de verticalité, ce qu'on a perdu ces dernières semaines."

Sur le match amical à Riyad jeudi soir

"Nous avons pu travailler, c'était plus qu'une séance d'entraînement, avec des joueurs de classe mondiale, dans un environnement de compétition. Le voyage nous a permis d'échanger non pas sur nos axes d'amélioration, sur le fait que chacun se reconcentre sur son jeu et son niveau. On a concédé deux défaites depuis la reprise, c'est embêtant, j'essaie de trouver des solutions, en échangeant avec les joueurs. Il faut que chacun retrouve son état de forme et de performance, comme avant la Coupe du monde."

Sur l'absence d'un numéro 9

"A partir du moment où j'ai Neymar, Mbappé et Messi, on ne va pas mettre des centres aériens dans la surface. Il y a plus des actions combinées, avec des ballons au sol, en retrait notamment quand on centre. Il y a des zones clairement définies."