PSG: "J'ai confiance en Meunier", assure Tuchel

Le jour et la nuit. Thomas Meunier, dans la foulée d'un Mondial achevé sur le podium avec les Diables Rouges (3e), avait vécu une première partie de saison d'une grande densité en termes de temps de jeu lors de la phase aller avec pas moins de 16 titularisations, toutes compétitions confondues. Mais le changement de tendance est brutal en 2019 pour le latéral belge, qui a quasiment disparu de la rotation de Thomas Tuchel. Le coach allemand du PSG, alors que Dani Alves, son autre concurrent au poste de défenseur droit, dépanne dans un rôle plus offensif dans l'entrejeu, lui préfère désormais son jeune compatriote Thilo Kehrer dans un système à 4 derrière, parce que le technicien souhaite privilégier une option "plus défensive", a-t-il avancé mardi, en conférence de presse. Tout en assurant qu'il n'avait aucun problème avec l'ex-joueur du Club Bruges : "J'ai confiance en Meunier", lance-t-il, alors que Meunier pourrait goûter à nouveau les joies d'une titularisation ce mercredi, à Lyon (18h30), à l'occasion du 8e de finale de Coupe de France face à Villefranche-sur-Saône (N1).