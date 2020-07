PSG : Inquiétude pour Mbappé

Le PSG a conquis vendredi sa 13e Coupe de France en battant l’AS Saint-Etienne (1-0). Mais, ce succès n’a pas été obtenu sans frais. L’équipe de la capitale a vu son attaquant vedette Kylian Mbappé sortir sur blessure dès la 33e minute. Touché par un violent tacle de Loïc Perrin, l’international tricolore n’a pas pu poursuivre la rencontre. Il a rejoint ensuite le vestiaire pour n’en sortir qu’en fin de rencontre, mais avec des béquilles et une cheville droite strappée et immobilisée dans une attelle. Des images tout sauf rassurantes.



💬 "Ça a craqué un peu quand même", confie Kylian Mbappé au président Emmanuel Macron lors de la remise du trophée... mais le buteur français ne pense pas que sa cheville soit cassée #PSGASSE pic.twitter.com/e7OambIxIg — France tv sport (@francetvsport) July 24, 2020



Rien n’a filtré durant la soirée concernant la nature exacte de la blessure de l’ancien monégasque. La seule et unique indication c’est l’intéressé lui-même qui l’a donnée dans un échange informel avec Emmanuel Macron. Au président de la République, (re)descendu sur le terrain pour prendre notamment de ses nouvelles, Mbappé a confié : « Ça a craqué un peu quand même ». Le Chef d’état l’a ensuite relancé avec un : « C’est cassé tu penses ? ». Le joueur parisien a alors répondu : « Non, je ne pense pas ».

Tuchel s’est dit « inquiet »



Le flou reste donc total concernant la gravité du coup pris par le numéro 7 parisien. Néanmoins, les signes encourageant n’étaient pas légion. En conférence de presse après la partie, l’entraineur Thomas Tuchel a indiqué qu’il n’avait « pas de nouvelles » à communiquer, mais « qu’en voyant les images tout le monde serait inquiet ». « Je suis inquiet », a-t-il enchéri, ne manquant pas ensuite de critiquer l’engagement excessif dont ont fait preuve les stéphanois durant cette partie.



On en saura certainement plus sur l’état de Mbappé ce dimanche puisque le joueur doit passer des examens médicaux. Ces tests doivent révéler si les ligaments de la cheville sont touchés ou pas. Si le pire se vérifie, le buteur du PSG risque certainement de manquer les dernières échéances de la saison de son équipe. Son retour au Stade de France la semaine prochaine pour l’opposition contre l’OL en finale de la Coupe de la Ligue semble d’ores et déjà écarté. Et, il y a un très sérieux doute quant à sa présence au Final 8 de la Ligue des Champions. Alors qu’il vise le sacre continental, Paris sait que ses chances d’être couronné varient considérablement selon la disponibilité ou pas de sa flèche offensive.