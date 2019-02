Pour Genesio, Courbis "va trouver les mots"

"Il y a bien eu un effet Courbis." Malgré l’égalisation dans le temps additionnel de Max-Alain Gradel sur un joli coup franc, synonyme de partage des points entre Toulouse et Caen dimanche après-midi (1-1), l’entraîneur normand Fabien Mercadal a salué les débuts de son nouveau conseiller, Rolland Courbis.

"Je sais que personne ne nous croit mais cela se passe très bien. On serait vraiment idiot de se passer de ses compétences", a également confié le technicien natif de Provence, comme son illustre aîné, qui a lui refusé de s’exprimer à l’issue de la rencontre et s’est engouffré dans le bus caennais.

Mercredi soir, le consultant de RMC va vivre son deuxième match sur le banc malherbiste à Lyon, en quart de finale de la Coupe de France. Un match a priori déséquilibré, entre une équipe qui lutte pour sa survie en Ligue 1 et n’a plus remporté le moindre match de championnat depuis plus de deux mois, et une autre qui vient d’accrocher le Barça en huitième de finale aller de la Ligue des champions (0-0).

Mais les Lyonnais se méfient du charismatique sexagénaire, qui a plus d’un tour dans son sac. "On sait que Rolland est très fort pour mobiliser un groupe autour d'un projet. Il va trouver les mots avec l'entraîneur pour motiver cette équipe", a ainsi déclaré Bruno Genesio mardi en conférence de presse.

Un entraîneur lyonnais contraint, après la défaite de ses hommes à Monaco dimanche soir (2-0), de "recadrer certains joueurs. Il faut aussi les responsabiliser. (…) On a une équipe très, très jeune. Je ne leur cherche pas d'excuses. Mais il faut se concentrer sur les objectifs du club. Le plus important, ce sont les objectifs collectifs." Comme remporter une première Coupe de France depuis 2012, ce qui permettrait d’égaler les voisins stéphanois avec six sacres dans la compétition ?