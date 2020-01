🗣 Les mots d'André Villas-Boas après #TFCOM

🔜Prochain match face à Rennes vendredi 💥 pic.twitter.com/tAC6cTNqJm



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 5, 2020

Villas-Boas : « Important pour nous sur la préparation pour le championnat »

Villas-Boas : « C’est important de savoir qu’il (Pelé) est là pour nous »

C’était un peu bizarre. Il y a un historique de situations comme ça. Dans tes pires rêves, tu n’as pas besoin de souffrir de cette façon. C'était difficile d'appliquer notre style de jeu sur cette surface. On a subi ce but après 20 secondes, ce qui était un désastre. Ce n’était pas un manque de concentration. C’est une passe ratée, et après c’est fini. Ça a donné l’adversaire un boost de confiance, et nous elle nous a quittés un peu. On a eu des occasions, on a ralenti un peu en deuxième période. On est revenus après avec des bonnes occasions. On a eu des chances pour gagner le match. Tout pouvait se passer aux tirs au but et Yo (Pelé) a été incroyable à ce moment-là.La passe de Bouna (Sarr) est ralentie un peu par le vent, qui venait de côté, après c’était plus difficile. Quand Yo est arrivé au ballon, il était tard et il avait la pression de l’avant-centre. Ce sont des choses qui peuvent se passer une fois dans la vie. Je pense que c’est la première pour Yo.C’est important pour nous sur l’aspect de la préparation pour le championnat. Si à la fin de tout ça, on est éliminés, sans (Hiroki) Sakai et avec une humiliation comme ça, c’est un coup dur. C’est bon pour nous, on va continuer. On attend demain (lundi) le tirage au sort. Ça nous permet d’enchaîner avec un match en plus entre Rennes et Angers. On reste dans la compétition. Maintenant, on est avec un autre visage. On est un peu plus satisfaits et on va continuer notre travail.[caption id="attachment_9627202" align="alignnone" width="753"] Hiroki Sakai (OM)[/caption]Seulement le dernier jour. On a fait tirer deux penalties à chaque joueur qui était dans le groupe. Mais Kevin (Strootman) a changé de côté par rapport à ce qu’il avait essayé. C’est le feeling des joueurs, ce sont eux qui font la différence.On a eu une liste des penalties que Trélissac a tirés et on a utilisé ça. Mais je pense que Yo, sur la position du corps des joueurs et la façon de tirer, a son influence décisive aussi. Il a déjà fait ça à Metz, maintenant deux en plus. C’est important de savoir qu’il est là pour nous en ce moment.On a démontré un niveau physique très haut. Jouer à 10 pendant 30 minutes, dans un match après les vacances, c’est qu’on est très bien physiquement. Il faut faire la récup sur les deux prochains jours. Rennes a un jour en plus, mais ils ont joué aussi la prolongation. On est capables de récupérer. On a (Boubacar) Kamara, (Jordan) Amavi et (Morgan) Sanson qui sont restés à la maison. Ils seront frais.