🔵 Communiqué officiel

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 5, 2020

L’OM estime avoir mérité son argent

L’OM vante sa générosité avec le football amateur

L’OM a ressenti le besoin de se justifier. Le président de Trélissac ayant déclenché une polémique en regrettant que les Phocéens n’aient pas laissé leur part de la recette à son club, après leur 32eme de finale de Coupe de France remporté par Marseille dimanche (1-1, 2-4 TAB), le dauphin du PSG a dégainé un communiqué dans la soirée.Mais les circonstances étaient différentes du point de vue marseillais. « Pour le match d’aujourd’hui, Trélissac a bénéficié d'un stade de 13000 places et a pratiqué une politique tarifaire qui - si elle était tout à fait justifiée - affichait des prix entre 20 et 35€ la place. La recette totale s'est élevée à près de 400k€ avant déduction des frais d'organisation. Grâce au fait de recevoir l'OM, le stade était complet et a d'ailleurs essentiellement accueilli des supporters marseillais, très majoritaires.[caption id="attachment_9627169" align="alignnone" width="753"] Trélissac - Marseille[/caption]L’OM s’est au passage défendu de ne pas venir en aide aux clubs amateurs :Ce qui n’empêchera pas Trélissac de se sentir lésé de ne pas avoir pu récupérer entre 150 000 et 200 000 euros supplémentaires dans l’opération.