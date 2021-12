OM : Sampaoli regrette le comportement des joueurs de l'OL envers Payet

Ce dimanche, l'Olympique de Marseille va entamer son parcours en Coupe de France, avec la réception de Cannet Rocheville dans une rencontre qui se disputera à l'Orange Vélodrome (13h45). En effet, se trouvant dans l’incapacité de proposer une enceinte digne de ce nom, le club pensionnaire de National 3 a décidé d'inverser le lieu du match. Jorge Sampaoli, lui, ne compte pas minimiser l'opposant et l'a affirmé, ce vendredi en conférence de presse. "C'est une coupe importante pour le club. Ça fait longtemps que le club ne l'a pas gagnée (1989), on va essayer d'aller le plus loin possible. C'est aussi une compétition qui va nous donner plus de possibilités que le championnat peut-être", a-t-il assuré, avant de dévoiler l'approche de son équipe : "Nous allons affronter une équipe qui jouera avec beaucoup d'ambitions et d'espoir. Nous allons tout donner pour passer ce tour."

Conscient de la nécessité de titres des supporters, le technicien argentin a avoué son devoir de "travailler de manière honnête et coller à l'identité du club. Je ne crois pas que nous avons besoin d'un titre personnellement mais le club et les supporters en ont besoin." Le natif de Casilda est aussi intervenu à propos du sujet de Dimitri Payet. Touché par un jet de bouteille d'eau le 21 novembre dernier lors d'OL-OM, le meneur de jeu s'apprêtait à tirer un corner. Le club rhodanien a depuis écopé d'un point de pénalité au classement, alors que le match, interrompu après quatre minutes de jeu, se rejouera à huis-clos, même si la date reste encore à déterminer. "Nous devons nous conformer aux règles des gens qui gèrent le football. On doit aussi être proches de Payet, un joueur qui apporte beaucoup de joie à la Ligue 1. S'il est touché (sur le plan moral, ndlr), ça me préoccupe personnellement (...) Aucun joueur, ni entraîneur de Lyon n'est venu voir Payet dans le vestiaire. Nous sommes rivaux mais avant tout des collègues de travail. Nous devrions faire bloc tous ensemble et peut-être à l'avenir modifier les choses avec unité. S'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de solution", a expliqué Sampaoli.