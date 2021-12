OM : Sampaoli félicite les joueurs de Cannet-Rocheville

Jorge Sampaoli a apprécié l'état d'esprit des amateurs de Cannet-Rocheville. Dimanche, l'Olympique de Marseille est parvenu à se qualifier pour les 16èmes de finales de la Coupe de France en disposant de la formation de National 3, étant mené au score après la réalisation de Mike Core, lors de la 16ème minute de jeu. Par la suite, l'expulsion d'Iheb Lahouel, à la 39ème, a été un vrai tournant, engendrant le retour du club phocéen dans le match avec l'égalisation d'Arkadiusz Milik avant la pause. Le buteur y est allé de son triplé en ajoutant deux réalisations (57ème, 90ème) ; quand Luis Henrique s'offrait lui son premier but sous ses nouvelles couleurs (77ème).

"Je m'identifie à ce désir de jouer"

Futur opposant de Chauvigny, autre club de National 3, en seizièmes de finales de la Coupe de France (2 ou 3 janvier), Marseille, par le biais de son technicien argentin, a dressé des éloges affirmés envers Cannet-Rocheville, qui n'a jamais renié ses principes de jeu sur la pelouse de l'Orange Vélodrome malgré l'écart entre les deux équipes. "Ce qui m’a le plus séduit et surpris c’est cette envie de jouer au Vélodrome avec un grand enthousiasme. Je m’identifie à ce désir de jouer, cette volonté importante au-delà de la différence de niveau. Ils ont lutté jusqu’au bout et n’ont jamais baissé les bras. Cet état esprit 'amateur' me donne envie d’être très gratifiant envers eux et de les féliciter", a-t-il clamé en conférence de presse, dans des propos retranscrits par RMC Sport.



Dauphin du PSG en Ligue 1, l'OM, situé à 13 unités, retrouvera le Championnat de France dès ce mercredi, à l'occasion de la 19ème journée. Juste avant la trêve hivernale, la formation entraînée par Jorge Sampaoli affrontera le Stade de Reims, toujours sur la pelouse de l'Orange Vélodrome (21 heures). Une belle occasion de confirmer la dynamique générale car Marseille surfe sur une série de 3 succès consécutifs, toutes compétitions confondues.