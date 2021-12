OM : Sampaoli annonce deux cas positifs au Covid-19 avant d'affronter Chauvigny

Canet-en-Roussillon (2-1)

L'Olympique de Marseille n'a pas échappé à la pandémie de coronavirus. Ce vendredi en conférence de presse,Mis à part ces deux forfaits, les autre éléments sont tous disponibles afin de disputer le 16ème de finale de Coupe de France prévu face à Chauvigny, dimanche sur la pelouse du stade Beaublanc (21 heures). Une rencontre qui, pour rappel, pourra compter sur la présence de 8 000 spectateurs. Tombeur de Cannet Rocheville au tour précédent (4-1), l'OM s'est parfois distingué de la mauvaise manière dans la compétition, avec des éliminations précoces, comme l'an dernier face à, en 16ème de finale de la compétition. Historiquement, Marseille a subi plusieurs déconvenues du même ordre, cédant par exemple devant Carquefou lors de l'exercice 2007-2008 (1-0), Grenoble en 2015 (3-3 ; 5 tirs au but à 4) et également Andrézieux, en 2019 (2-0).Jorge Sampaoli n'a pas cherché à sa cacher derrière des excuses, évoquant son rôle auprès des joueurs afin d'éviter de nouveau de haut. "C'est une réalité. Mon discours pour motiver est lié à ça,, a affirmé le vainqueur de la Copa America 2015.Sampaoli a également mis en exergue l'importance du début d'année à venir pour affiner encore un peu plus ses principes de jeu. "Le mois de janvier sera important pour approfondir ce qu'on fait à l’entraînement., il faut aussi travailler la connexion dans le dernier tiers", a glissé l'entraîneur de l'OM, qui pourrait ne pas compter sur Valentin Rongier, en raison d'une blessure au pied.