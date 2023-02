OM - PSG : les mots forts de Marquinhos après l’élimination !

Sale soirée pour le PSG. Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain s’est incliné à Marseille pour le compte des huitièmes de finale de Coupe de France. De quoi inquiéter à quelques jours de la rencontre aller contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Interrogé par France 3, le capitaine du club de la capitale, Marquinhos n’a pas mâché ses mots après cette élimination.

“C’est le moment de fermer notre bouche”

“On savait qu'ils feraient un gros pressing, on n'a pas réussi à sauter leurs lignes plus rapidement. On a fait quelques erreurs qui nous ont coûté cher. Il ne faut pas en rajouter, on sait ce qu'il faut améliorer. C'est une défaite qui fait mal car c'est un match de Coupe contre notre grand adversaire. On voulait revenir à Paris avec la victoire et la qualification. Il faut faire mieux, continuer à travailler et aller de l'avant. Il nous a manqué des choses, c'est le moment de fermer notre bouche“ a lancé le défenseur brésilien.