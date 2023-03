OM : Les excuses de Pau Lopez après la défaite

À la surprise générale, les joueurs de l'Olympique de Marseille se sont inclinés en quart de finale de la Coupe de France face aux Annéciens. À domicile, la défaite n'en est que plus amère. Pourtant favoris face au dixième de Ligue 2, les Phocéens ont égalisé dans les derniers instants du match (2-2 à la 90+5') pour finalement achever cette rencontre aux tirs au but. À ce jeu-là, les joueurs du FC Annecy se sont avérés plus forts que leurs adversaires du jour et l'ont emporté sur la pelouse de l'Orange Vélodrome (7-6). Devant les journalistes quelques minutes plus tard, le gardien espagnol des Phocéens, Pau Lopez, a présenté ses excuses aux supporters marseillais.

"On ne peut pas dire que c’est physique, c’est plus une question mentale" a déploré Lopez. "Quand tu ne joues pas à 100%... Eux ils ont fait un match de fou, ils couru beaucoup plus que nous. C’est difficile de trouver une explication. Je peux seulement dire que je suis désolé pour ce qu’on a fait aujourd’hui. "Les fans ne méritaient pas ce qu’on a vu sur le terrain. Tout le monde voulait cette Coupe de France, mais après un match comme ça, on ne mérite pas de gagner la Coupe de France. C’est la vérité. Le football nous a donné ce qu’on a mérité. On est désolés pour tous les Marseillais, tous ceux qui sont venus au Vélodrome, tous ceux qui ont vu le match chez eux. Franchement, désolé." a-t-il confié.