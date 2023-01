OM : le tacle d'Igor Tudor contre Bamba Dieng !

Une colère froide. Hier dans un Orange Vélodrome bouillant, Marseille s’est qualifiée pour les 8èmes de finale de Coupe de France après son succès contre Rennes (1-0). Une victoire qui a de quoi donner le sourire aux Olympiens mais visiblement pas à Igor Tudor. L’entraîneur du club phocéen n’a pas franchement apprécié la performance de Bamba Dieng.

« On a fait un match sérieux dans une partie tendue. Veretout joue tous les matches à haut niveau. C'est un joueur très important pour l'équipe. À la fin, il a simplement eu des crampes. Quant à Bamba Dieng, je n'ai pas aimé la façon dont il a joué et je lui ai dit dans le vestiaire. C'est un bon garçon et un bon joueur mais je n'ai pas aimé son entrée » s’est-il expliqué en conférence de presse d’après-match.

Une phrase qui en dit long sur les relations volcaniques entre Igor Tudor et son buteur. Poussé vers la sortie et proche de s’engager avec Lorient l’été dernier, Bamba Dieng était finalement resté sur la Cannebière. Avec cette déclaration, difficile de croire que l’attaquant sénégalais va bousculer la hiérarchie déjà bien établie pour le poste de buteur de l’OM.