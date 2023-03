OM : Igor Tudor désabusé après la défaite face à Annecy

Coup de tonnerre au Vélodrome. Hier soir, les Phocéens accueillaient les joueurs d'Annecy en quarts de finale de la Coupe de France. Quelques jours après le revers face aux Parisiens en Ligue, l'entraîneur de l'OM, Igor Tudor, s'était pourtant montré méfiant à l'aube de cette rencontre face au dixième du classement de Ligue 2. Si Jordan Veretout a ouvert le score en première mi-temps, les Annéciens ont répondu en enchaînant deux buts entre le 53ème et la 59ème minute de jeu. Au final, la rencontre s'est achevée aux tirs au but après la dernière réalisation de François-Régis Mughe sur le fil (90+5'), séance remportée par les Annéciens (7-6). En conférence de presse, Igor Tudor est apparu désabusé après cette désillusion.

« C'est une grande déception, une grande tristesse. » a déploré l'entraîneur de l'OM. « On sort d'une compétition où on a éliminé le PSG et Rennes, c'est une folie. En dehors de quelques détails, j'ai un peu de mal à expliquer ça pour l'instant. Il n'y a pas de rupture, juste une grande tristesse. Je ne crois pas que les joueurs aient sous-évalué l'adversaire. Annecy a fait un grand match, d'un niveau que je n'imaginais pas pour une équipe de L2. De notre côté, tout ce qui pouvait aller de travers a été de travers. Nos défauts sont ressortis. Prendre deux buts à domicile, ça n'est pas justifiable. Et devant, on n'a pas su faire la différence. Ils se sont défendus bec et ongles, on a eu un poteau, des occasions, un penalty raté... Eux ont tout donné et ils ont réussi. Clairement, quand tu sors contre une L2, c'est que tu as mal fait. On y croyait, on est déçus. » a-t-il confié.