OL-PSG : Sans Guimaraes, avec Mbappé et Neymar ?

L’Olympique Lyonnais poursuit sa série de chocs. Et après des victoires face à la Juventus (1-0) et l’AS Saint-Etienne (2-0), les Gones s’avancent potentiellement vers l’opposition la plus relevée de cet enchaînement. Avec plusieurs incertitudes autour du onze de départ. Si Rudi Garcia a convoqué un groupe élargi, c’est notamment pour évaluer ce mercredi matin les états de santé de Maxwel Cornet (cheville), Fernando Marçal (alerte musculaire), Karl Toko-Ekambi (alerte musculaire), Kenny Tete (malade) et surtout Bruno Guimaraes (malade). Le premier cité semble toutefois bien parti pour retrouver sa place dans le couloir gauche d’un 3-5-2 qui serait animé, au milieu, par le trio Tousart – Caqueret – Aouar. En charnière, Joachim Andersen pourrait retrouver sa place aux dépens de Marçal, alors que Léo Dubois pourrait souffler au profit de Rafael. Quid de Verratti et Meunier pour le PSG ?

En face, la compo du PSG n’est pas non plus très lisible. Si la titularisation de Neymar, de retour de suspension, ne fait aucun doute, le Brésilien devrait être accompagné de Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Pablo Sarabia dans l’animation offensive. Angel Di Maria, lui, est encore incertain même s’il fait partie du groupe, alors que Presnel Kimpembe est suspendu. Reste désormais à savoir si Thomas Tuchel fera débuter Marco Verratti et Thomas Meunier, qui seront suspendus contre Dortmund dans une semaine, ou s’il voudra travailler les automatismes en alignant des joueurs susceptibles de débuter contre les Allemands (Gueye, Paredes, Kehrer…). Quoiqu’il en soit, une charnière Kouassi – Diallo devrait débuter, en l’absence également de Thiago Silva.



La compo probable de l’OL : Lopes – Andersen, Marcelo, Denayer (cap) – Rafael, Tousart, Caqueret, Aouar, Cornet – Dembélé, Terrier



La compo probable du PSG : Navas – Kehrer, Kouassi, Diallo, Bernat – Sarabia, Gueye, Marquinhos (cap), Neymar – Cavani, Mbappé