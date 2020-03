OL-PSG boudé ?

Si les relations entre l’Olympique Lyonnais et ses supporters sont tendues depuis de longs mois, une certaine communion a été retrouvée lors des deux dernières rencontres à domicile. Les résultats des Gones y ont fortement participé mais face à la Juventus (1-0) puis, quatre jours plus tard, devant Saint-Etienne (2-0), une ambiance des grands soirs a accompagné les 22 acteurs. Ambiance que l’on s’attendait à retrouver face au PSG mercredi (21h10), en demi-finale de la Coupe de France. Mais selon Le Progrès, seulement 35 000 personnes sont attendues dans le « formidable outil » de Jean-Michel Aulas. Plus de 50 000 spectateurs lors des deux derniers matchs de l’OL

Un chiffre qui, en soit, est loin d’être ridicule, mais qui est décevant au regard de la capacité d’accueil de l’enceinte. Selon l’OL, la cinquième affluence de l’histoire du Groupama Stadium avait été enregistrée face au club turinois (57 335 spectateurs), avant que 52 772 supporters ne se déplacent pour la réception de l’ennemi stéphanois. Face au champion de France, les travées seront donc nettement plus clairsemées. Et ce malgré la mise en vente de billets à 29 euros.