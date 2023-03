OL - Grenoble : Laurent Blanc fait le point sur les absents

Opposé à Grenoble, Lyon joue déjà une partie de sa saison dans son quart de finale de Coupe de France (mardi, 21h10). Une rencontre pour laquelle Laurent Blanc sera privé de plusieurs joueurs majeurs. En effet, Alexandre Lacazette, Houssem Aouar ou encore Corentin Tolisso sont insuffisamment remis de leurs blessures respectives. En conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur de l’OL a acté un nouveau forfait pour cette rencontre face aux Isérois.

"Ça va être long. Je crois que ça va être la seule question de la conférence de presse car ça va prendre du temps. J'espère que j'aurai onze joueurs. Il n'y a pas de retour notable (Lacazette, Aouar, Tolisso notamment sont out) et il y a la blessure de Thiago Mendes (adducteurs) qui s'est ajoutée. Ça fait partie des aléas de la préparation d'un match, on va essayer d'aligner une équipe compétitive” indique-t-il à nos confrères du journal L’Équipe.