OL-Genesio: "Sans cesse se remettre en question"

Jeudi soir, l'Olympique Lyonnais s'est hissé en quart de finale de la Coupe de France après sa victoire (1-2) à Guingamp, grâce à Moussa Dembélé et Maxwel Cornet, et retrouvera donc le Stade Malherbe Caen sur sa route à la fin du mois. Mais pour l'heure, Bruno Genesio savoure cette qualification.

"On s’est qualifié avec la manière et la maîtrise malgré ce but regrettable. On avait tout à gagner contre Paris et tout à perdre jeudi soir, commente l'entraîneur des Gones sur la chaîne TV du club. Ce n’est jamais facile de gagner ici. Les joueurs tirent les leçons des expériences passées. Après, le football est un éternel recommencement et il faut remettre cela dès dimanche à Nice. On est sur la dynamique même avec les changements. Il y a plusieurs enseignements positifs à tirer de cette période, mais il faut sans cesse se remettre en question et continuer d’avancer".