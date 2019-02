Bruno Genesio a légèrement remanié son secteur offensif pour le 8e de finale de Coupe de France de l’OL à Guingamp, ce jeudi soir. Memphis Depay et Bertrand Traoré sont relégués sur le banc. Maxwel Cornet et Martin Terrier accompagneront ainsi Nabil Fekir et Moussa Dembélé.

Le onze de l’OL: Lopes - Tete, Marcelo, Denayer, Mendy - Ndombele, Tousart - Cornet, Fekir, Terrier - Dembélé.