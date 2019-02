Fekir absent de la feuille de match, Aouar et Traoré relégués sur le banc, c’est un OL compétitif néanmoins qui accueille Caen ce mercredi en quart de finale de la Coupe de France. Avec Diop dans l’entre-jeu et Cornet aux avant-postes aux côtés de Dembélé et Depay.

La composition de notre équipe pour #OLSMC ! pic.twitter.com/hs7ohGy0Bw — Olympique Lyonnais (@OL) 27 février 2019

En face, Crivelli manque à l’appel, Ninga et Tchokounrté sont relégués au rôle de joker. L’animation offensive sera donc dévolue à Bammou et Beauvue, avec Khaoui ou encore Oniangué en soutien.