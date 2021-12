OL : Bosz alignera la "meilleure équipe possible" contre le Paris FC

"Une compétition qu'on veut gagner"



🎙 Le coach Peter Bosz en conférence de presse à la veille de #PFCOL en 32e de finale de @coupedefrance : "Karl Toko Ekambi et @XS_11official se sont entrainés hier. On verra après la séance d'aujourd'hui s'ils sont aptes. Les blessés restent les mêmes sinon." pic.twitter.com/arrBAUeT1i

— Olympique Lyonnais (@OL) December 16, 2021

C'est un match dangereux, seulement si nous ne sommes pas concentrés à 100%."

Karl Toko Ekambi (genou) et Xherdan Shaqiri (gêne musculaire), absents à Lille, pourraient possiblement intégrer le groupe des joueurs retenus pour cette rencontre.





Treizième du Championnat de France de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais pourrait profiter de son entrée en Coupe de France afin de s'offrir un bol d'air. La formation dirigée par Peter Bosz traverse une phase compliquée avec 4 matchs consécutifs sans victoire toutes compétitions confondues (une défaite, trois nuls)Avant de se mesurer au quatrième de Ligue 2 sur la pelouse du stade Charléty, le technicien hollandais de l'OL a affirmé certaines ambitions en conférence de presse, ce jeudi.La première, celle de remporter le tournoi et donc mécaniquement de placer le meilleur onze sur le terrain. "Ce sera notre premier match de Coupe, qui ne sera pas facile face à une bonne équipe de Ligue 2. Le Paris FC est quatrième et reste sur cinq victoires de suite., a commenté Bosz, dans des propos relatés par L'Equipe.Plutôt satisfait de la prestation réalisée face à Lille dimanche malgré le match nul (0-0), il n'a pas nié que l’environnement autour et à l'intérieur du club était très mouvementé. "Il y a toujours des choses qui se passent autour d'un club. Ici aussi, il faut le dire (le départ prochain de Juninho). Il se passe pas mal de choses, oui. Mais je suis habitué. Certes, tu ne sais jamais comment cela va se passer, mais c'est normal., a jugé Bosz, considérant qu'une concentration maximale sera nécessaire face au Paris FC afin de s'éviter une mauvaise surprise : "