Nice, Angers et Dijon filent au tour suivant, fin de l’aventure pour le Petit Poucet / Coupe de France (32emes de finale)

La L1 montre décidément les muscles dans ces 32emes de finale de la Coupe de France. Nice, Angers et Dijon ont fait passer le contingent de clubs de l’élite qualifiés pour le tour suivant à 14. Seuls Toulouse (contre Saint-Pryvé Saint-Hilaire) et Brest (face à Lorient) ont été éliminés par des clubs de division inférieure. L’OGCN a assuré le service minimum à l’Allianz Riviera dans le derby contre Fréjus Saint-Raphaël (2-0). Deux internationaux algériens ont donné la victoire aux Aiglons : Hicham Boudaoui (55eme), auteur de la tête sur corner de son premier but sous le maillot niçois, et Adam Ounas sur un contre en toute fin de match (94eme). La formation de National 2 a relativement bien résisté, en particulier après avoir joué plus d’une heure en infériorité numérique, suite à l’expulsion logique de Marc Fachan pour un tacle mal maîtrisé (25eme).

Dijon renoue avec la victoire

Comme l’OGCN, Angers a attendu la seconde période pour faire la différence sur le terrain de Dieppe, club de N3 (1-3). La délivrance est venue là aussi d’un coup de pied arrêté, par l’intermédiaire de Romain Thomas (68eme). Pierrick Capelle y est ensuite allé de son doublé (84eme, 94eme), avec la réduction du score des Nordistes entretemps, par Nkeng Etame (86eme). Après avoir terminé 2019 sur cinq matchs sans succès, Dijon a renoué avec la victoire en s’imposant à Valenciennes (1-2). Frédéric Sammaritano (14eme) et Wesley Lautoa (74eme) ont inscrit les deux buts de la qualification dijonnaise, alors que Teddy Chevalier avait égalisé sur penalty pour le 5eme de L2 (18eme). Nancy a aussi fait respecter la hiérarchie contre Grande-Synthe, qui évolue en N3. A noter l’élimination de Hombourg Haut, club de R3 qui était le Petit Poucet de la compétition après avoir sorti Auxerre au tour précédent. Il a été éliminé sur sa pelouse par Prix-les-Mézières, formation de N3 (0-3).