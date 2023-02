Nantes - Lens : le quart de finale de Coupe de France finalement loin de la Beaujoire et avec du public ?

Les quarts de finale de la Coupe de France vont avoir lieu les 28 février et 1er mars prochain. Alors que l'OM sera notamment opposé au FC Annecy, un choc de Ligue 1 entre le FC Nantes, tenant du titre, et le RC Lens, 4e du championnat, sera au menu. Et ce match est très attendu, sauf qu'il doit se disputer à la Beaujoire mais à huis clos. Une sanction due à l’utilisation de fumigènes par les supporters nantais lors de la dernière finale au Stade de France face à l'OGC Nice. Sauf que les Nantais et les Lensois, opposés ce week-end en Ligue 1 (3-1 pour les Sang et Or) veulent jouer ce match ailleurs et avec du public, comme l'informe RMC Sport.

Un quart de finale avec du public ?

Les deux équipes ont discuté ce week-end, en marge du match de Ligue 1, et elles ont eu une idée commune, à savoir de disputer ce match loin de la Beaujoire et avec du public. Cette idée a été soumise à Philippe Diallo, président intérimaire de la Fédération Française de Football. Présent à Bollaert, il a pu entendre l'idée des deux clubs, qui est de disputer ce match loin de la Beaujoire mais devant des spectateurs. Nantes et Lens ont même proposé que la recette du match aille à une oeuvre caritative. Condamné à une amende de 50.000 euros, à un match ferme de fermeture de l'espace visiteurs à l'extérieur en Coupe de France et à un match ferme à huis clos lors de la prochaine rencontre à domicile du club dans la compétition, Nantes espère donc pouvoir contourner cette sanction du huis clos mais, d'après RMC Sport, la demande a peu de chances d'aboutir.