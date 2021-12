Monaco : Kovac prend le Red Star au sérieux

Monaco devrait aligner la meilleure équipe possible, le Red Star croit en l'exploit

Finaliste de la dernière édition de la Coupe de France, et défaite par le PSG (0-2), l'AS Monaco entamera son parcours pour l'édition 2021-2022 avec un déplacement sur la pelouse du Red Star, dimanche (13h45). Un match qui, aux yeux de Niko Kovac, sera loin d'être aisé face au 12ème de National. Tant et si bien que l'entraîneur croate veut aborder cette opposition avec un grand respect pour la compétition et son futur adversaire comme il l'a souligné ce vendredi en conférence de presse. "Cette année encore, notre ambition est donc d’aller le plus loin possible., a-t-il glissé devant les médias.

Confirmation la titularisation de Radoslaw Majecki dans les buts, comme la saison passée, Kovac ne devrait pas effectuer une rotation trop large, même si Monaco jouera en Ligue 1 face à Rennes dès mercredi. "Cela peut être une opportunité mais je prends ce match très au sérieux. Ce ne sera pas un match facile, je respecte beaucoup notre adversaire et nous avons regardé leurs derniers matchs, donc j’alignerai la meilleure équipe possible afin de se qualifier", a-t-il indiqué.



🧠 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗞𝗼𝘃𝗮𝗰 : "Je m’attends à une grosse bataille et il faudra montrer notre meilleur visage"



Habib Beye, lui, a expliqué croire en les chances d'un possible exploit du Red Star, qui traverse une dynamique positive en Championnat (deux succès de rang). "On est face à une équipe de grande qualité. On les a étudiés, ils sont capables de produire du jeu et de vous imposer des choses. On doit être en capacité de résister à ça et de les mettre en difficultés car, comme toutes les équipes, il y a aussi des lacunes dans cet effectif et on va essayer de les exploiter", a confié l'entraîneur, dans des propos retranscrits par L'Equipe.