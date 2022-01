Monaco fait tomber Lens / Coupe de France (8e de finale)

L'affiche la plus pétillante de ce weekend de Coupe de France a tenu toutes ces promesses. Ce Lens-Monaco mettait en scène deux équipes décomplexées. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir une pluie de buts réchauffer l'atmosphère morne d'un Bollard vide. La première demi-heure a même été brutale, tant l'ASM s'est montré froide et réaliste pour doucher l'enthousiasme des Sang et Or. Car aussi difficile que cela puisse paraître, ce sont bien les hommes de Franck Haise qui sont le mieux entrés dans ce match, avec plusieurs situations dès les premières minutes - par Fofana (6e) ou Kakuta (8e) - et une possession assumée.

Inarrêtable Ben Yedder

Il faut néanmoins reconnaître que les Monégasques ont été admirables dans leur gestion des temps forts. Le premier est passé comme une tempête. Ben Yedder a débloqué la situation d'une tête bien ajustée sur un centre de Ciao Henrique (0-1, 18e). Monaco a ensuite frappé une seconde fois sur un contre bien mené, conclu par le Brésilien Jean Lucas (0-2, 26e), lequel a servi Diop pour le but du 3-0 dans la foulée (31e) !

Au pied du mur, les Lensois ont jeté toutes leurs forces pour refaire surface. Saïd a réduit la marque pour relancer l'espoir juste avant la pause (1-2, 45e), avant que Kalimuendo ne porte le score à 2-3 avant l'heure de jeu d'un tir bien ajusté (54e). Tout restait possible. Mais dans une dernière demi-heure débridée, c'est bien l'ASM qui a eu le dernier mot par l'inévitable Ben Yedder, dont la frappe croisée a fait mouche (2-4, 88e). Du travail bien fait.