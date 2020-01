Lyon dompte Nice et donne rendez-vous à l'OM / Coupe de France (8es)

Dembélé frappe encore



Après 45 minutes c'est la #teamOL qui mène au score grâce à une réalisation de @MDembele_10 ! #OGCNOL 0-1 pic.twitter.com/sDpOLhF7eQ

— Olympique Lyonnais (@OL) January 30, 2020

Une fin de match complètement folle

À

Ces quarts de finale de Coupe de France auront de l'allure. Alors que Niçois et Lyonnais connaissaient déjà leur adversaire potentiel en cas de qualification - drôle de timing -, ce sont bien les hommes de Garcia qui sont sortis victorieux de cette dernière affiche. Ce match a été âpre, tactique, disputé. Avec un onze mixte,. Moussa Dembélé, déjà auteur de trois buts en 2020 dans cette Coupe de France, a encore trouvé l'ouverture en réalisant un enchaînement parfait à la réception d'un centre de Maxwel Corner (0-1, 15eme).Le ton était donné. Et la révolte niçoise ne s'est pas faite attendre. Les Aiglons se sont offert un temps fort, un vrai, durant le deuxième quart d'heure, mais Ganago (19eme), puis Claude-Maurice (27eme), ont manqué de précision ou de promptitude pour permettre à Nice de refaire surface., quelques minutes après s'être procuré lui aussi une grosse opportunité (45eme+3). Bref, tous les feux étaient au vert pour l'OL à la mi-temps.. Les hommes de Patrick Vieira ont continué à masquer leurs lacunes techniques par une générosité de tous les instants. Claude-Maurice, petite pile électrique, a encore allumé une mèche sans que l'étincelle ne prenne (47eme). Sur coup de pied arrêté, Danilo Barbosa a lui aussi fait passer une frayeur dans la défense lyonnaise (77eme). Entre temps, Rayan Cherki avait été le seul Lyonnais à se montrer entreprenant (62eme, 64eme). Il n'y avait donc rien d'illogique à voir Nice recoller au score. Et c'est Adam Ounas qui a joué les sauveurs d'une merveille de frappe à mi-distance (1-1, 89eme).Mais il faut croire que cet OL a de la moelle, à défaut d'avoir une vraie continuité dans le jeu. Au pied du mur, l'équipe de Garcia a su mettre le dernier coup de collier pour arracher sa qualification. Karl Toko-Ekambi, déjà décisif depuis son arrivée, a obtenu un penalty dans un duel avec Dante.. Le contrat est rempli.l'heure des premiers cols, Lyon aperçoit un nouveau sommet à l'horizon...