L’OM a bien failli tendre l’autre joue. Les Marseillais sont allés jusqu’à la séance de tirs au but pour se défaire de Trélissac en 32emes de finale de la Coupe de France (1-1, 2-4 TAB). Un soulagement pour les Olympiens, éliminés par un club de National 2 l’année dernière (Andrézieux-Bouthéon) et de nouveau tout près de tomber dans le piège. Mais Yohann Pelé, en cause sur l’ouverture du score adverse, a sorti deux arrêts pendant les tirs au but pour envoyer au tour suivant son équipe, qui a joué toute la prolongation en infériorité numérique suite à l’expulsion d’Hiroki Sakai.



Plus d'infos à venir...