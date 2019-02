L'OL se ressaisit en coupe

Sérieux et appliqué, l’OL n’a pas tremblé face à Caen ce mercredi soir, en quart de finale de la Coupe de France, trois jours seulement après une déconvenue à Monaco (défaite 2-0 sur le Rocher). Malgré toute la bonne volonté d’un Stade Malherbe passé sous la coupe de Rolland Courbis, les Gones ont logiquement rejoint dans le dernier carré les Parisiens et les Rennais, bourreaux respectivement des Dijonnais mardi soir (3-0) et des Orléanais ce mercredi en début de soirée (2-0). Cela en s’imposant 3-1 sur leur pelouse.

Denayer a rapidement donné l’avantage aux Rhodaniens, de la tête à bout portant et à la retombée d’un centre signé Depay (1-0, 26e). Puis Cornet, parfaitement lancé dans la profondeur par Tousart, a fait le break d’une subtile pichenette face à Zelazny, le portier normand (2-0, 50e). Ninga, entré en cours de jeu, a bien réduit l’écart à la reprise d’un coup franc de Fajr détourné par Lopes sur la barre transversale (2-1, 78e), mais Depay a aussitôt redonné de l’air aux siens, en provoquant l’expulsion de Djiku et en transformant son coup franc – certes dévié par le mur adverse – dans la foulée (3-1, 84e).

"On voulait que la coupe soit notre bouffée d'oxygène, c’est compliqué, déplorait à chaud sur Eurosport Paul Baysse. Il faut qu’on se remobilise, on a un gros challenge à relever avec l'objectif maintien…" Auteur d’un match plein après être passé au travers dernièrement en championnat, Memphis Depay, lui, se fendait d’une promesse: "On peut faire encore mieux…" Ça tombe bien, d’ici aux demi-finales de la Coupe de France - que Nantes et Vitré tâcheront de rallier le 6 mars prochain pour compléter le carré d’as – l’OL a du pain sur la planche. Une place sur le podium de l’élite à conforter d’abord, mais aussi un passionnant huitième de finale retour de Ligue des champions à jouer contre le Barça, le 13 mars au Camp Nou (0-0 à l’aller). De belles perspectives en somme.