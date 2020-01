Lille, Saint-Etienne et Montpellier passent contre des clubs amateurs / Coupe de France (32emes de finale)

⚽ Raon-l'Étape croit de nouveau à l'exploit ! Mené 3-0 par Lille, le club de N3 revient à 3-2 !



Suivez les 10 dernières minutes en direct :

— France tv sport (@francetvsport) January 5, 2020

Lille a joué avec le feu



⚽ Sur une contre-attaque, Saint-Etienne double la mise grâce à Fofana !

Suivez la rencontre en direct :



— France tv sport (@francetvsport) January 5, 2020

Hilton et c’est tout pour Montpellier



⚽ Hilton opportuniste sur ce coup-franc ! Montpellier ouvre le score dès la 6e minute face à Reims Sainte-Anne !

Suivez les 32es de finale de la Coupe de France en direct ▶️



— France tv sport (@francetvsport) January 5, 2020

Les clubs de L1 continuent d’en imposer. Lille, Saint-Etienne et Montpellier ont tous composté leur billet pour les 16emes de finale de la Coupe de France. En dehors de Toulouse, éliminé sur le fil par Saint-Pryvé Saint-Hilaire samedi (1-0), ce qui a coûté son poste d’entraîneur à Antoine Kombouaré, aucune équipe de l’élite n’a été sortie par une équipe de division inférieure pour son entrée en lice dans la compétition.Les Lillois ont ainsi mené 0-3 contre Raon L’Etape, qui évolue en N3. Luiz Araujo (14eme), José Fonte (47eme) et Loïc Rémy (64eme) pensaient avoir mis les Dogues à l’abri. Mais les Nordistes ont encaissé deux buts en six minutes en fin de match, dont un penalty concédé par Fonte puis transformé par le capitaine Omar Hassidou, et ont joué à se faire peur.Les Stéphanois ont eux mieux maîtrisé sur leur sujet en Corse, sur la pelouse de Bastia Borgo, 13eme de National 1 (0-3).Dans le temps additionnel, Nordin s’est offert un doublé pour assurer la qualification de l’ASSE. Le MHSC n’a eu besoin que d’un but, signé Vitorino Hilton à la 6eme minute, pour se défaire de Reims Sainte-Anne sur le terrain d’Auguste-Delaune (0-1). Le défenseur brésilien n’avait plus marqué en match officiel depuis le 7 février 2017. La formation champenoise ne sera pas le deuxième club de R1 qualifié pour les 16emes de finale, après la JS Saint-Pierroise, tombeuse de Niort samedi (0-1).