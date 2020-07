Les finales de Coupe de France et de la Ligue devant 5 000 personnes ?

D'ici quelques jours, le PSG va être mobilisé pour tenter de remporter des trophées sur le plan national. Dans un premier temps, le club francilien affrontera l'AS Saint-Étienne, en finale de la Coupe de France (24 juillet), avant de se mesurer à l'OL, en finale de la Coupe de la Ligue, le 31 juillet. Le Stade de France ne va pas compter beaucoup de monde dans son enceinte, cependant, selon des informations de L'Equipe, les pouvoirs publics ont pris la décision de faire jouer ces rencontres devant 5 000 personnes. Le quotidien informe qu'une annonce gouvernementale était prévue vendredi, mais a été retardée.

Le flou pour la suite Cité par le journal, un proche du président Macron a donné plus de précisions sur le thème. "Nous devions en effet prendre une décision en la matière le 10 juillet, mais il a été décidé de la reporter autour du 20 juillet. À ce moment-là, on verra s'il convient de prolonger la jauge maximale de 5 000 personnes ou de l'assouplir. S'il y a un assouplissement, la décision qui sera prise prendra effet autour du 20 août pour concerner le redémarrage de la saison en Ligue 1 et de Ligue 2, ainsi que le Tour de France. La finale de la Coupe de France et celle de la Coupe de la Ligue se joueront donc devant 5 000 spectateurs maximum. Les organisateurs ont été prévenus." La pandémie de coronavirus n'étant pas encore maîtrisée en France, il est peu probable d'assister à un assouplissement. Le Conseil Scientifique n'a lui pas communiqué sur le sujet.