Les dates des finales de coupes connues ?

Selon des informations du Parisien, les éléments avancent concernant les finales de Coupe en France. Si la fin de la Ligue 1 a été actée, le média indique que la finale de la Coupe de France, entre le PSG et l'AS Saint-Etienne pourrait se jouer le 8 août. Celle de Coupe de la Ligue, entre le club francilien et l'OL, pourrait elle se dérouler le 1er août. Cela se ferait au Stade de France et à huis clos.

L'Europe dans la ligne de mire

Toutefois, l'UEFA devra d'abord acté son calendrier, lors de la tenue de son comité exécutif, repoussé du 27 mai au 17 juin prochain. D'ores et déjà assuré de disputer la prochaine édition de la Ligue des Champions, le PSG pourrait garnir son palmarès en cas de victoires. Pour l'OL et l'ASSE en revanche, si les finales devaient se jouer, ce serait l'occasion, en cas de succès, de se qualifier pour l'Europe. Pour le moment, avec le classement arrêté, Nice et Reims sont européens.