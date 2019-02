Le PSG fait durer le suspense

C’est parfois le lot de ces matches déséquilibrés à l’extrême. Et comme la recette miracle n’existe pas en football, aligner une équipe mixte pour plus de motivation et de sérieux, ça ne fonctionne pas toujours. Le PSG l’a appris à ses dépens mercredi face à Villefranche, 13e de National. Pour leur deuxième match en quatre jours au Groupama Stadium, les Parisiens se sont quand même évité les affres d’une élimination. Mais la délivrance n’est arrivée qu’à la 102e minute, en prolongation donc (0-3).

Depuis 2013 et sa dernière élimination en Coupe de France (c’était alors en 16e de finale contre Montpellier), jamais le PSG n’avait eu recours aux 30 minutes supplémentaires sur ses 26 qualifications successives. C’est donc un petit événement pour Villefranche, et la grâce doit en être autant rendue aux joueurs du Beaujolais qu’à la faiblesse des champions de France mercredi soir. Kylian Mbappé ou Edinson Cavani avaient notamment été laissés de côté au coup d’envoi, et ce sont eux qui ont très largement contribué à empêcher la catastrophe industrielle.

C’est l’Uruguayen qui, à la 83e minute sur coup franc, a adressé le premier tir cadré du match ! En prolongation, après une première occasion pour Kylian Mbappé (98e), Edinson Cavani a offert un caviar à Draxler pour l’ouverture du score (102e). Ce n’était ensuite qu’une histoire d’offrandes, encore, avec deux cadeaux de Kylian Mbappé en contre, seul face au gardien. Moussa Diaby (0-2, 113e) puis Edinson Cavani en ont respectivement profité (0-3, 119e) pour envoyer le quadruple tenant du titre en quarts de finale. On se gardera bien de toute conclusion à propos de Manchester United, dans moins d’une semaine. Ce ne sera ni le même contexte, ni les mêmes joueurs. Presque pas le même sport.