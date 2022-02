L’aveu d’impuissance de l’OM

Les joueurs de l’OM sont tombés de haut, eux qui avaient le solide espoir de remporter la Coupe de France cette année, 33 ans après la dernière victoire dans la compétition. Que s’est-il passé pour que Dimitri Payet et ses coéquipiers sombrent de la sorte en quart de finale à Nice (4-1) ?

« Je crois que le premier but nous a donné la possibilité de contrôler le jeu mais nous n’avons pas réussi à le faire, en raison du pressing niçois qui était très important », a déclaré Jorge Sampaoli mercredi soir en conférence de presse, cité par La Provence.

Sans contrôle, l'OM était perdu

L’entraîneur argentin a soulevé aussi quelques situations de but mal exploitées. On pense notamment à la frappe de Dimitri Payet en fin de première période alors que l’OM est mené 2-1. « Nous aurions pu égaliser, on ne l’a pas fait et à 3-1, c’est devenu plus dur. Nous n’avons jamais pu prendre le contrôle du jeu », regrette encore le coach olympien.

Deuxièmes du Championnat, les joueurs marseillais vont désormais se concentrer pour terminer sur le podium à la fin de la saison, et aller le plus loin possible en Ligue Europa Conférence.