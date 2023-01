Laurent Blanc : "Les supporters peuvent manifester"

Ce jeudi, Laurent Blanc répondait aux questions des médias avant l'affrontement face au FC Metz en Coupe de France. Outre le grand sujet sur Dejan Lovren, l'entraîneur lyonnais y a évoqué les supporters qui grondent, le retour de Nicolas Tagliafico ainsi que Rayan Cherki.

"On préfère que les supporters soient derrière nous"

Battus par Clermont le week-end dernier, les Lyonnais ont été sifflés par leurs supporters et la colère de ces derniers a grondé au Groupama Stadium. Laurent Blanc les comprend et veut inverser la tendance : "Les supporters peuvent penser ce qu'ils pensent et peuvent manifester. On préférerait qu'ils soient derrière l'équipe mais il faut aussi se regarder dans la glace. On doit inverser la tendance, on peut le faire et on doit le faire. La Coupe de France peut être un élément qui fédère. Tous les matchs sont bons à gagner, c'est un remède pour notre mal. Le match contre Metz est important. La Coupe est une belle compétition à gagner et à jouer. C'est une compétition à part et on ne peut pas faire la fine bouche en se concentrant sur le championnat. On doit jouer les deux."

"Tagliafico n'était pas très à l'aise"

Champion du monde avec l'Argentine, Nicolas Tagliafico est de retour à l'OL. L'entraîneur lyonnais a parlé des difficultés au retour de son joueur : "Tagliafico n'était pas très à l'aise de revenir dans un club français après avoir battu la France en finale. Il devait se dire que l'accueil ne serait pas très chaleureux mais on l'a accueilli comme il fallait. Il a encore du mal à y croire mais les gens vont lui rappeler. Et puis il s'est marié. On l'a accueilli à sa juste valeur. J'espère que l'on aura plus de champions du monde à l'avenir. J'ai dit aux jeunes joueurs que cela devait être leur objectif. Il y a des champions du monde exceptionnels à 18 ans et d'autres à 32 ans."

"Des discussions un peu chaudes avec Rayan"

Laurent Blanc a conclu sa conférence de presse en parlant de sa relation avec Rayan Cherki. Il a indiqué avoir eu des discussions chaudes et importantes avec le jeune rhodanien : "C'est un garçon amoureux du football, ce qui est déjà très bien. Cela peut paraître paradoxal mais c’est déjà bien voire très bien. C’est un garçon qui a beaucoup de talent, tout le monde est pratiquement unanime là-dessus. Il a beaucoup de talent mais il faut l'utiliser à bon escient et l'utiliser pour le bien de l'équipe. Ce n'était pas toujours le cas avec Rayan et cela a donné lieu à des discussions un petit peu chaudes avec lui. Je trouve souvent que les joueurs de talent sont différents parce que souvent ils le sont. Mais si vous avez la chance d’avoir un joueur de talent et qu’il le met au service de l’équipe cela peut donner des choses magnifiques."