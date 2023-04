Kombouaré : "Il n’y a pas de polémique"

C’est la grosse polémique du week-end. Dimanche dernier, Antoine Kombouaré n’a pas convoqué Jaouad Hadjam pour le match contre Reims car ce dernier avait refusé de rompre son jeûne. Une décision qui a provoqué un tollé. Face à cet emballement médiatique, l’entraîneur du FC Nantes a profité de la conférence de presse d’avant-match de la demi-finale de Coupe de France face à Lyon (mercredi) pour à nouveau s’exprimer sur son choix contesté. Le technicien français ne changera pas sa méthode.

"Je suis entraîneur, il y a des règles de vie, il y a un cadre de vie, ceux qui ne respectent pas ça ne sont pas sélectionnables"

"Ça ne change pas. Il sera forfait. Il n’y a pas de polémique, pas de sanction. Je suis entraîneur, il y a des règles de vie, il y a un cadre de vie, ceux qui ne respectent pas ça ne sont pas sélectionnables. Il faut que tout le monde se plie aux règles » a-t-il indiqué avant de poursuivre. « Une fois qu’il aura fini le ramadan, il sera de retour dans le groupe. Ce n’est pas moi qui me prive de lui, mais lui, qui aujourd’hui ne souhaite pas jouer pour des convictions religieuses. Mais je me répète, il n’y a pas de sanction. On adapte les séances pour ceux qui font le ramadan. Mais les jours de match, je préfère que les joueurs mangent avec nous. C’est aussi un moment de partage. Si tu ne veux pas, pas de souci, mais ce sont les règles que j’impose. Les autres font ce qui veulent dans leurs clubs. Moi, j’ai toujours fait comme ça, ce sont mes règles” conclut l’entraîneur du FC Nantes.