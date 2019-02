Genesio répond à ses détracteurs

La saison dernière, on avait très mal vécu côté lyonnais l'élimination en quarts de finale de la Coupe de France sur la pelouse de Caen (1-0). Cette fois, au Groupama Stadium, les Rhodaniens n'ont pas manqué l'occasion de se qualifier pour les demi-finales en prenant le meilleur sur le Stade Malherbe (3-1). Et il n'en fallait pas plus pour réjouir Bruno Genesio.

"Nous avons montré que nous pouvions réagir, en équipe"

"Il y a eu un match sérieux de la part des joueurs. Il y a la qualification et c'était le plus important. Félicitations à eux. Nous avons livré un match comme nous l'attendions et nous avons montré que nous pouvions réagir, en équipe", a confié le coach de l'OL, en référence notamment à la défaite concédée dimanche soir à Monaco.

Aulas : "On a besoin d'un grand Memphis"

Après avoir félicité Memphis Depay, qui a retrouvé le chemin des filets, et Cheikh Diop, auteur d'un bon match au milieu de terrain, Genesio en a ensuite profité pour régler quelques comptes. "Les joueurs ont répondu à ceux qui pensaient que mon message ne passait pas ou plus. J'ai fait la une des journaux ce mercredi matin. J'étais ravi. C'est comme ça. Nous ferons les comptes à la fin", a lancé le technicien.

Genesio évoque notamment cet article de L'Equipe qui indiquait qu'il jouait une partie de son avenir sur ses résultats en Coupe de France, ce à quoi Jean-Michel Aulas avait déjà répondu avant la rencontre. "Si L'Equipe croit que je prends mes décisions en lisant L'Equipe...", a ajouté le président de l'OL après le match, invitant les dirigeants du quotidien à "changer de registre" avec son club.

Aulas : "Je conseille aux dirigeants de L'Équipe de changer de registre"