Le suspense est resté insoutenable jusqu'au bout, mais c'est Versailles qui a eu le dernier mot. Entre deux formations habituées à se jauger en National 2, le rapport de force a été intense et indécis, y compris tactiquement. Car Versailles, comme Bergerac, n'a jamais pu endosser le costume du petit qui attend, ferme les espaces et se contente de contrer. Les deux équipes ont eu leurs temps forts. Et il a fallu une séance de tirs au but pour les départager.

Versailles s'est fait peur



Versailles avait pris les devants au quart d'heure de jeu sur une frappe splendide de Diarrassouba (0-1, 14e). Malgré plusieurs occasions de break, les joueurs des Yvelines ont laissé les locaux en vie. Et l'affaire s'est encore gâtée lorsque Christopher Ibayi a été exclu à dix minutes de la fin (79e). Au pied du mur, Bergerac est parvenu à arracher la séance de tirs au but grâce à Tressens, qui a égalisé à la dernière minute du temps réglementaire (1-1, 90e). Mais à ce petit jeu, c'est bien Versailles qui l'a emporté après la tentative ratée de Mingoua pour les locaux. Versailles poursuit son parcours royal.