Face aux mesures gouvernementales privant les amateurs du football français de la Coupe de France 2020/2021, le Comité exécutif de la FFF a décidé, ce jeudi matin, de réagir en adoptant une nouvelle formule. Après la 5ème journée, les équipes amateures ont été contraintes d'arrêter leur aventure nationale. Via les informations du L'Équipe, la radio Europe 1 a donné des précisions sur l'éventuelle reprise de la compétition. Éventuelle car les conditions sanitaires ainsi que les mesures gouvernementales peuvent encore évoluer.

(Dé)Coupe de France



Afin de préparer les 16èmes de finale nécessitant 32 équipes, la Fédération a opté pour une division des matchs des clubs pros et amateurs. Les clubs amateurs s'affronteront entre eux jusqu'à ce qu'il en reste 17. Quant au clubs professionnels, le but de la FFF est d'aller au plus efficace. Les clubs de Ligue 2 s'affronteront, seul 10 d'entre eux pourront ensuite disputer des matchs contre les 20 clubs de Ligue 1. Ces tours préliminaires retiendront donc équipes avant les phases finale.