Coupe de France : Un grand Mbappé fait triompher le PSG !

May 19, 2021 23:01 Auteur d'une superbe passe décisive et d'un but plein de maitrise, Kylian Mbappé a permis au PSG de battre Monaco 2-0 en finale de Coupe de France. Il s'agit de la 14e Coupe de France pour le PSG.