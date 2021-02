Coupe de France : Un derby de la Côte d'Azur en seizièmes de finale

Tirage des 16es de finale ! 6 et 7 mars #CDF #CoupeDeFrance pic.twitter.com/NttCpgOZTp

— Coupe de France (@coupedefrance) February 21, 2021

La magie de la Coupe va enfin pouvoir réopérer ! Les clubs amateurs et professionnels vont se retrouver lors des 16emes de finale de la Coupe de France qui sont prévus le 6 et le 7 mars. Pour préparer au mieux cette échéance, le tirage au sort a eu lieu ce dimanche. Et il a offert tout ce qui fait le sel de la Vieille Dame : des chocs entre formations de l'élite et la visite d'équipes de Ligue 1 chez des clubs amateurs.Parmi les autres affiches des 16emes de finale, on peut relever le duel entre Lyon et Sochaux ou le déplacement de Metz à Valenciennes. Leader de la Ligue 1, Lille ira en Corse pour affronter le GFC Ajaccio alors que Marseille au Canet et Lorient au Puy vont aussi jouer contre des formations de N2. Montpellier ira même plus loin avec un déplacement chez une équipe de N3 : Alès-en-Cévennes. Mais ce grand écart n'est rien en comparaison au voyage qui attend les Martiniquais du Club Franciscain. Ils vont venir en Métropole pour affronter Angers. Un autre club d'Outre-Mer peut encore espérer participer aux seizièmes de finale et égaler le record établi par la JS Saint-Pierroise l'an passé : le FC Mtsapéré. Le club de Mayotte doit encore battre Romorantin cette semaine avant d'avoir le droit d'affronter les Voltigeurs de Châteaubriant.Valenciennes (L2) - Metz (L1)GFC Ajaccio (N2) - Lille (L1)AS Beauvais-Oise (N2) - Boulogne (Nat)Red Star (Nat) -Lens (L1)Nice (L1) - Monaco (L1)GFA Rumilly-Vallières (N2) - FC Annecy (Nat)St-Louis Neuweg (N3) - Sedan (N2)Lyon (L1) - Sochaux (L2)Aubagne (N2) - Toulouse (L2)Angers (L1) - Club Franciscain (Martinique)O. Alès-en-Cévennes (N3) - Montpellier (L1)Canet RFC (N2) - Marseille (L1)Romorantin (N2) ou Mtsapéré (Mayotte) - Volt. Châteaubriant (N2)Olympique Saumur (N3) - US Montagnarde (R1)Le Puy Foot 43 Auvergne (N2) - Lorient (L1)Brest (L1) - Paris (L1)