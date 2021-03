Coupe de France : Un choc PSG-Lille en 8èmes de finale

Le dernier match des 16èmes de finale s'est déroulé ce lundi soir. L'AS Monaco, favori, est allée s'imposer sur la pelouse de l'OGC Nice grâce à des réalisations de Volland (29e) et Aguilar (87e). Ainsi, après Lyon, le PSG et Lille, le club princier a su tenir son rang afin de se hisser en huitièmes de finale du tournoi. Le contraire de l'OM, qui a été éliminé par Canet-en-Roussillon, club de National 2, dimanche soir (2-1) Le tirage au sort des 8èmes de finale de la compétition a été réalisé, ce lundi soir, dans la foulée de la victoire de Monaco face à Nice. Sur les seize équipes encore en course dans le tournoi, il n'y a que sept formations de Ligue 1, cinq équipes de N2, une de Ligue 2, Toulouse. Le petit poucet sera Saumur (N3). Les matchs se dérouleront les 6 et 7 avril.PSG (L1) - Lille (L1)Olympique Saumur (N3) - Toulouse FC (L2)AS Monaco (L1) - FC Metz (L1)GFA Rumilly-Vallières (N2) - Le Puy Foot 43 Auvergne (N2)Red Star (NAT) - OL (L1)Canet-Roussillon FC (N2) - US Boulogne CO (N)Voltigeurs Châteaubriant (N2) - Montpellier (L1)Sedan (N2) - Angers (L1)